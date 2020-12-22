موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:15 م
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره غرناطة، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره غرناطة، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، بينما يتواجد غرناطة في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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