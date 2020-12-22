محافظ الجيزة: رصف محاور مرورية بقرى أبو النمرس والبدرشين والواحات البحرية والحوامدية

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير الجارية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على نسب ومعدلات تنفيذ خطط العمل وفقا للجدول الزمنى المحدد لها .



وقال راشد إنه جارى تنفيذ أعمال تطوير العديد من المحاور لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين، مضيفا أنه تم البدء في وضع الطبقة الرابطة والسطحية بطريق الحبس شبرامنت بطول 970 متر تقريبا بنطاق مركز ابو النمرس، كما تم استكمال أعمال الطبقة النهائية من رصف طريق قرية القصر بطول 550م والذى يربط بين طريق مدرسة القصر الابتدائية وحتي مسجد السلام بالاضافة الى رصف طريق بئر نصر بطول 600م والانتهاء من رفع كفاءة مدخل قرية منديشة الرئيسي بطول 500م وذلك بنطاق مركز الواحات البحرية.



لافتاً انه تم البدء في اعمال رصف شارع الفرن الآلى بدهشور بمركز ومدينة البدرشين استجابة لمطالب المواطنين لما له من اهمية مرورية، مشيراً انه تمت أعمال استكمال الطبقة الرابطة بطريق البر الشرقي لجسر ترعة المريوطية بدءاً من الطريق الدائري وحتى شارع الهرم بطول 3 كم وعرض 20 م .



وأكد انه تم وضع طبقة الاسفلت الثانية بشارع سعد زغلول ابتداء من شارع العمدة بمدينة الحوامدية وهو محور مروري يشهد اعمال تطوير بالكامل إضافه إلى انه تم تركيب الإنترلوك بشوارع النادي وأبو بكر الصديق وجمال عبد الناصر بقرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم .



وأضاف المحافظ أن حى العمرانية يشهد طفرة فى اعمال الرصف لوجود العديد من المحاور الرابطه والمتفرعة من شارع الاهرام والذى سوف يشهد اعمال الخط الرابع لمترو الانفاق، حيث تم الانتهاء من الرصف بشارع أحمد كامل المتفرع من شارع الهرم وحتي شارع فيصل الى جانب شارع الجمال المتفرع من شارع بسام الشريف و الانتهاء من وضع الطبقه الاسفلتيه السطحية بشارع نشات المتفرع من شارع الهرم وحتي شارع النادي الرياضي بالإضافه الى البدء فى وضع الطبقه الاسفلتيه السطحية بشارع سلامه الراضي من شارع الهرم مشيراً انه تم الإنتهاء من إجراء تخطيط مرورى لــــ4 محاور مرورية وهم شارع الشعب من شارع ترعه الزمر وحتي شارع جمال الدين الافغاني وشوارع محمود سامى البارودى و الديواني و كفر طهرمس من شارع الهرم .



كما تم وضع طبقه الرصف الاولى بشارع حسين الجيزاوى ضمن الخطة الاستثمارية لحى العجوزة وجارى استكمال الاعمال .



وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة والمتابعة الدورية للأعمال المنفذة من قبل الشركات للتأكد من تنفيذها وفقا لأعلى المعايير.