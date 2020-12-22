الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لاستقبال أخبار سارة عقب مواجهة سونيديب بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستعيد المارد الأحمر، خدمات الثنائي مروان محسن ووليد سليمان لاعبا الفريق، بعد اقتراب تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم.

ويعاني الثنائي من إصابة في الركبة، أبعدتهما عن المران الجماعي للفريق، وبالتالي غيابهم عن رحلة الفريق إلى النيجر لانطلاق المشوار الإفريقي.

وكان الجهاز الفني، خصص برنامج تأهيلي وبدني للثنائي من أجل تنفيذه بالقاهرة، على أن يتم مشاركتهم في التدريبات الجماعية عقب عودة البعثة.

ويختتم المارد الأحمر تدريباته اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي في نيامي عاصمة النيجر، قبل مواجهة سونيديب في بداية المشوار الإفريقي.

ويحل الأهلي ضيفًا على سونيديب بطل النيجر، عصر غدٍ الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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