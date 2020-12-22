محافظ القاهرة: إزالة 516 منزلا بعزبة الهجانة لإنشاء محور الوفاء والأمل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية للعقارات المقامة أسفل خطوط الضغط العالي والتي تتعارض مع إقامة محور الوفاء والأمل بمنطقة عزبة الهجانة.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم ازالة ٥١٦ عقار بإجمالي ١٤١١ أسرة، مشيرًا إلى أنه تم تسكين 993 أسرة منهم حتى الآن بمساكن اهالينا ٢ بحي السلام في شقق مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم حتى الآن ازالة 473 منزل مقام بطريقة غير آمنه أسفل خطوط الضغط العالى والتى تمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة .

وأكد المحافظ ان محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

وأضاف المحافظ ان إنشاء تلك المحاور يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير .

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