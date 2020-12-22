الأرصاد: طقس مائل للدفء.. والصغرى بالقاهرة 13 (فيديو)

Advertisements



رصد برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، توقعات هيئة الأرصاد لطقس اليوم الثلاثاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانا غربا، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.



كما تتوقع أن يكون طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية الغربية، يكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 21 والصغرى 13.

- الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 13.

- مرسى مطروح: العظمى 20 والصغرى 12.

- بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 15.

- دمياط: العظمى 21 والصغرى 14.

- الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 11.

- السويس: العظمى 21 والصغرى 12.

- العريش: العظمى 20 والصغرى 12.

- طابا: العظمى 21 والصغرى 13.

- سانت كاترين: العظمى 20 والصغرى 5.

- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 16.

- الغردقة: العظمى 26 والصغرى 16.

- الفيوم: العظمى 21 والصغرى 10.

- بني سويف: العظمى 22 والصغرى 10.

- المنيا: العظمى 22 والصغرى 8.

- أسيوط: العظمى 23 والصغرى 9.

- سوهاج: العظمى 23 والصغرى 10.

- قنا: العظمى 25 والصغرى 10.

- الأقصر: العظمى 26 والصغرى 11.

- أسوان: العظمى 27 والصغرى 12.

-الوادي الجديد: العظمى 26 والصغرى 8.

- حلايب: العظمى 26 والصغرى 19.

