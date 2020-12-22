برقمك وانت في بيتك.. رابط مباشر للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنية من خلال موقع وزارة القوى العاملة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:50 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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برقمك وانت في بيتك.. رابط مباشر للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنية من خلال موقع وزارة القوى العاملة

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنية، ورابط البحث عن أسماء المقبولين في منحة الـ 500 جنية للدفعة الرابعة لشهر ديسمبر الحالي، هو محط بحث واهتمام 2 مليون مواطن أعلنت وزارة القوي العاملة أحقيتهم في صرف منحة العمالة الغير منتظمة، ولهذا نعرض إليكم رابط الاستعلام عن أسماء الفائزين في منحة الـ 500 جنية، بالإضافة إلي توضيح خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنية
تعد منحة العمالة الغير منتظمة هو طوق النجاة لجميع المواطنين من أصحاب الحرف اليومية، بعد أن تعرضت أوضاعهم الاقتصادية إلي ضرر كبير منذ بداية العام الحالي مع تطبيق قرارات حظر التجوال في أغلب المحافظات، ولهذا قررت الحكومة صرف لهم منحة الـ 500 جنية لمدة ثلاث أشهر متتالية، وجددت قرار صرف منحة العمالة الغير منتظمة لصرف ثلاث دفعات جديدة بداية من شهر ديسمبر الحالي.

استعلم عن منحة العمالة الغير منتظمة شهر ديسمبر
ويمكن للمواطنين من أصحاب الحرف والعمالة اليومية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوي العاملة من خلال هذه الخطوات:

- الدخول إلي موقع وزارة القوي العاملة (اضغط هنا).
- النقر على منحة العمالة الغير منتظمة.
- تسجيل الرقم القومي لصاحب طلب صرف المنحة.
- إدخال رقم الهاتف المحمول.
- النقر على استعلم.
- أو قم بإرسالة رسالة على رقم 142.
- تتضمن الرقم القومي الخاص بك.
- وانتظر الرد بتأكيد الصرف.

هذا وقد أعلنت وزارة القوي العاملة أنه سيتم إرسال رسالة لجميع الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة من رقم 2030، تؤكد حقهم في صرف المنحة وموعد صرفها.

برقمك وانت في بيتك.. رابط مباشر للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنية من خلال موقع وزارة القوى العاملة

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