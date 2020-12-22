ننشر أسماء المقبولين في منحة العمالة غير منتظمة عبر رابط manpower.gov.eg (وزارة القوى العاملة)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:46 م
العمالة غير منتظمة
العمالة غير منتظمة
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ننشر أسماء المقبولين في منحة العمالة غير منتظمة عبر رابط manpower.gov.eg (وزارة القوى العاملة)

أسماء المقبولين في منحة العمالة غير منتظمة | أعلنت وزارة القوي العاملة بجمهورية مصر العربية أسمـاء المقبولين في الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة، وقالت الوزارة إن التأخر في الإعلان عن الأسماء التي ستصرف دعم الدفعة الرابعة من منحة الـ 500 يرجع إلي رغبة الوزارة لذياده عدد المستفيدين من المنحة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وإتاحة الفرصة لتسجيل أكبر عدد من المواطنين خصوصا مع زيادة الأعداد المصابة بفيروس كورونا في الموجة الثانية من جائحة كورونا وأوضحت الوزارة من أنه سيصرف الدعم فور حصول المواطنين علي المعاشات، وذلك من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة بكل مستحق.

أسماء المقبولين في منحة العمالة غير منتظمة
أصبح العديد من المواطنين المصريين في حالة ترقب وانتظار للإعلان عن أسـماء المقبولين في الدفعة الرابعة  من منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة  والتي قالت وزارة القوي العاملة بجمهورية مصر العربية أنه تم قبولهم في المنحة الخاصة بالمرحلة الرابعة، وذلك لتستطيع الأسر المتضررة من  توقف عمل معيليها بشكل مؤقت بسبب جائحة فيروس كورونا، من صرف قيمة الدعم لتعويض ولو القليل مما فقدوه من مصادر رزقهم، وشراء احتياجاتهم من المتطلبات اليومية والحياتية.

رابط الاستعلام عن أسـماء المقبولين في منحة العـمالة غير منتظمة
- الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة من قبل المتقدمين للاستعلام عن أسماء الحاصلين عل منحة الـ 500 جنيه (اضغط هنا).

- ثم بعد الدخول على موقع وزارة القوى العاملة ، ستظهر لكم  صفحة بها المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة الـ 500 جنيه.

- بعد ذلك يدون المواطن جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع بشكل صحيح.

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال جميع البيانات والمعلومات الشخصية له بشكل صحيح.

- بعد ذلك ينقر المواطن على نتائج أو على أيقونة الاستعلام.

ننشر أسماء المقبولين في منحة العمالة غير منتظمة عبر رابط manpower.gov.eg (وزارة القوى العاملة)

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شغال رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة من موقع وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg بالرقم القومي

(الان/now) استعلم عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

رابط موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg الاستعلام عن الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة للحصول على 500 جنيه

رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة (منحة الـ 500 جنيه) عبر موقع وزارة القوى العاملة

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