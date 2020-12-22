جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة كيفين جونسون المدرب العام، الاعتماد على خدمات الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، خلال مواجهة سونيديب بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا.

واستقر جونسون، على بقاء صلاح محسن لاعب الفريق على دكة البدلاء خلال اللقاء، بعدما جلس بديلًا أيضًا للأنجولي بمباراة غزل المحلة الأخيرة، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة بالدوري العام.

ويأتي قرار جونسون، من أجل الاستفادة من سرعات جيرالدو خلال المباراة، والتي يتميز بها عن صلاح محسن، على أن يتم الاستعانة بالأخير حسب مجريات اللقاء.

ويختتم المارد الأحمر تدريباته اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي في نيامي عاصمة النيجر، قبل مواجهة سونيديب في بداية المشوار الإفريقي.

ويحل الأهلي ضيفًا على سونيديب بطل النيجر، عصر غدٍ الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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