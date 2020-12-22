أيمن بهجت قمر يكشف عن فيلم أهل الكهف.. التفاصيل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
كشف الشاعر أيمن بهجت قمر، عن تقديمه عمل سينمائي والذي يقوم بمعالحتة يحمل عنوان "أهل الكهف".


ونشر أيمن بهجت قمر، صورة الغلاف لفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "يارب يا كريم ..فيلم أهل الكهف .. دعواتكم
بسم الله".


يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم الفنان خالد النبوي، وغادة عادل، وفتحي عبدالوهاب، وآخرين، وتعود أحداثه إلى الزمن الماضي.

"أهل الكهف" تدور قصته عن عام 250 ميلاديا، والمقرر تصويره في عدد كبير من الدول الأجنبية، ودولتين عربيتين أحدهما المغرب، على أن يكون جاهزا للعرض مع نهاية شهر مايو القادم؛ استعدادا لموسم عيد الأضحى

أخبار تهمك

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ حوالي 3 ساعات

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ يوم

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ يوم

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 23 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

منذ 34 دقيقة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:05 م

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

12:15 ص

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

01:11 م

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

10:15 ص

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

07:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز