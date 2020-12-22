موسيماني يخضع لمسحة طبية اليوم ويمنح تعليماته للأهلي في النيجر

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يخضع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مسحة طبية جديدة اليوم، من أجل الاطمئنان عليه.



ويتواجد موسيماني، داخل فترة العزل الصحي بالوقت الحالي بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، أبعدته عن الفريق خلال مواجهة غزل المحلة، بالدوري والسفر مع بعثة الفريق إلى النيجر.



وكانت العينة الثانية التي خضع لها المدير الفني، جاءت إيجابية أيضًا ليتم استمراره داخل العزل حسب البروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.



ويقود الفريق فنيًا كيفين جونسون المدرب العام للفريق، بسبب غياب موسيماني مع حرص الأخير على منح التعليمات عبر الفيديو كونفراس.



ويختتم المارد الأحمر تدريباته اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي في نيامي عاصمة النيجر، قبل مواجهة سونيديب في بداية المشوار الإفريقي.



ويحل الأهلي ضيفًا على سونيديب بطل النيجر، عصر غدٍ الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.