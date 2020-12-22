ليلى زاهر تشكر جمهورها بعد تكريمها في مهرجان دير جيست لعام 2020

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر عن سعادتها بتكريمها من مهرجان دير جيست كأفضل ممثلة شارب لعام 2020 .

ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجهت الشكر لجمهورها وكتبت : الحمد لله والشكر لله جائزة حلم طال انتظارها والحمد لله تحولت إلي واقع.. شكراً للجمهور. العظيم اللي صوتلي يارب أكون عند حسن ظنكم.

يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الفتوة"، الذى تدور الأحداث في زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميديا.

مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.

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