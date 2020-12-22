شاهد.. تفاصيل وضع حجر أساس الجامعة الأهلية في بني سويف (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، وضع حجر أساس الجامعة الأهلية في بني سويف، قائلًا إنه كان حلمًا بالنسبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولأبناء المحافظة كلها.

وقال "حسن "، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن الجامعة الأهلية حكومية، وتتميز باحتوائها على كليات غير نمطية، والهدف منها تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل داخل المحافظة، منها برامج خاصة بالطب والعلاج الطبيعى وعلوم الإدارة والتحول الرقمى، إضافة إلى كليات التصنيع الغذائي والثروة الحيوانية، كما يوجد كليات تتضمن ببرامج متعددة مثل الهندسة أو العلوم والتراث والثقافة، بالإضافة إلى أن البرامج الاهلية برامج متخصصة بينية غير نمطية بالجامعات الحكومية.

وواصل قائلًا:" بدأنا العمل فى الجامعة الاهلية لبنى سويف، بتوجهات الرئيس يتم العمل فى شهر 10 القادم فى كل أو بعض الكليات ".

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