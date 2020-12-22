استشاري نفسي: إخافة الأطفال من كورونا يصيبهم باضطرابات نفسية (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد المهدى، استشارى الطب النفسى بجامعة الأزهر، أن السلاح الوحيد لمواجهة الفيروس فى الوقت الحالى هو الجهاز المناعى، موضحًا أن الرعب يؤثر ويضعف جهاز المناعة.

وشدد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة في مواجهة الفيروس، وتجنب الخوف الشديد من المرضي، لان الخوف الشديد الذي يصل إلى الهلع ويفرز مادة الكورتيزون فى الدم مما يؤدى إلى إعاقة حركة خلايا المناعة فى مهاجمة الفيروس.

كما تحدث من الغلق، وحذر من أن حرمان الأطفال من مصادر البهجة فى حياتهم مثل الخروج والسفر والذهاب للمدرسة بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى الخوف الشديد الذي نبثه في نفوسهم من الفيروس قد يؤدى إلى إصابة الطفل بالاضطرابات النفسية.

وأوضح أن الخوف الطبيعي يثمر إجراءات وقائية، متابعًا أن الطفل يمتلك إدراك حسى ويجهل المفردات المعنوية، لذلك لابد من توصيل المعلومة الخاصة بالفيروس للطفل بطريقة بسيطة غير مرعبة.

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