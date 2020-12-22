ميسي يشكو من اللعب بدون جمهور

شرح هداف برشلونة، ليونيل ميسي، مدى صعوبة خوض المباريات دون مشجعين بسبب جائحة فيروس كورونا، ووصف الأمر بأنه أشبه بالتدريب.









قال ميسي لصحيفة ماركا بعدما نال جائزة هداف الدوري الإسباني عن الموسم الماضي: "اللعب دون مشجعين فظيع، وإحساس قبيح جداً".









وأضاف: "عدم وجود أي شخص في الملعب يشبه التدريب، ويكون من الصعب جداً الدخول وبدء المباراة".

وتأثر ميسي وبرشلونة بشكل سلبي بإقامة المباريات دون مشجعين.









وتابع: "من الصعب جداً تحقيق الفوز دون جماهير بغض النظر عن المنافس، تسببت الجائحة في تغييرات كثيرة في كرة القدم، وكانت للأسوأ، يمكن متابعة ذلك في المباريات، وأتمنى أن ينتهي ذلك سريعاً، ونستطيع إعادة الجماهير إلى الملاعب والعودة إلى الأمور الطبيعية".