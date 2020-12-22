إصابة لاعب سرس الليان بالرباط الصليبي في القسم الثاني

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تأكد إصابة اللاعب محمد خيري، لاعب وسط فريق سرس الليان، بقطع في الرباط الصليبي، وذلك خلال المشاركة في المباراة السابقة أمام فريق النصر، بالجولة الرابعة للدور الأول من دوري القسم الثاني.



وكان اللاعب قد شارك في اللقاء ونجح في إحراز هدف الفوز لسرس الليان في الشوط الأول، قبل أن يتعرض لإصابة قوية خرج على أثرها من الملعب.



ويلتقي سرس الليان غداً الأربعاء أمام فريق القناة، بملعب السرس، بالجولة الخامسة للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.