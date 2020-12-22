قطاع الأعمال: تدشين مركز بيانات بالقطاع يضمن الوصول لشركات الوزارة بطريقة آمنة (فيديو)

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أكد هشام عثمان، مستشار التحول الرقمي في وزارة قطاع الأعمال العام، أن تدشين مركز بيانات شركات الوزارة، يأتي ضمن مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة، موضحًا أن مشروع التحول الرقمي يتكون من عدة أجزاء أو مشروعات فرعية، منوهًا إلى أن المشروع بدأ من حوالي سنة، وتم التركيز على عمل مجموعة من السياسات والإجراءات.



وذكر خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن هذه الإجراءات تستطيع تهيئة شركات قطاع الأعمال الإدارية المختلفة كمرحلة أساسية، مؤكدًا أن مركز البيانات الذي تم تدشينه يضمن الوصول لموقع الشركات بطريقة آمنة من خلال بنية تحتية تتيح للمستخدمين الدخول على المركز واستخدام التطبيقات المختلفة.



وذكر أن هناك 60 شركة تابعة للوزارة، تم اختيار حوالى 16 شركة تمثل أغلب شركات قطاع الأعمال العام كمرحلة أولى للتحول الرقمي لتبدأ خلال الربع الأول من العام الجديد في استخدام أنظمة لايف للتحول الرقمي.

