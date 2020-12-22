قطاع الأعمال: تدشين مركز بيانات بالقطاع يضمن الوصول لشركات الوزارة بطريقة آمنة (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements

أكد هشام عثمان، مستشار التحول الرقمي في وزارة قطاع الأعمال العام، أن تدشين مركز بيانات شركات الوزارة، يأتي ضمن مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة، موضحًا أن مشروع التحول الرقمي يتكون من عدة أجزاء أو مشروعات فرعية، منوهًا إلى أن المشروع بدأ من حوالي سنة، وتم التركيز على عمل مجموعة من السياسات والإجراءات.

وذكر خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن هذه الإجراءات تستطيع تهيئة شركات قطاع الأعمال الإدارية المختلفة كمرحلة أساسية، مؤكدًا أن مركز البيانات الذي تم تدشينه يضمن الوصول لموقع الشركات بطريقة آمنة من خلال بنية تحتية تتيح للمستخدمين الدخول على المركز واستخدام التطبيقات المختلفة.

وذكر أن هناك 60 شركة تابعة للوزارة، تم اختيار حوالى 16 شركة تمثل أغلب شركات قطاع الأعمال العام كمرحلة أولى للتحول الرقمي لتبدأ خلال الربع الأول من العام الجديد في استخدام أنظمة لايف للتحول الرقمي.

أخبار تهمك

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ حوالي 3 ساعات

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ يوم

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ ساعتين و 37 دقيقة

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك يكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ يوم

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

10:15 ص

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

07:56 ص

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

09:44 ص

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز