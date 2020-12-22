ضبط مرتكبي واقعة اختطاف فتاة ومساومة أهليتها على دفع مبلغ مالي بالقاهرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبى واقعة إختطاف فتاة ومساومة أهليتها على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحها.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (موظف - مقيم بدائرة القسم) بغياب (نجلته) عقب خروجها من مسكنهما وتوجهها للمدرسة محل دراستها، وبالإتصال بها هاتفيًا تجاوبت معه سيدة مجهولة وأخبرته بإختطاف نجلته وساومته على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمسكنهما، وعُثر على المجنى عليها مقيده داخل غرفة كائنة أعلى سطح العقار محل سكنهما.. وبمواجهتهما أقر الأول بسابقة قيامه إقتراض مبلغ مالى من المجنى عليها، وبتاريخ الواقعة فوجئ بحضورها لمسكنه ومطالبته برد المبلغ المالى، فإختمرت فى ذهنه فكرة إحتجازها بالإشتراك مع زوجته، وتكبيلها على النحو المُشار إليه، ومساومة والدها على دفع المبلغ المالى المنوه عنه نظير إطلاق سراحها، وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال زوجها أيدتها.. وبسؤال المجنى عليها إتهمتهما بإختطافها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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