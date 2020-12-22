ماس كهربائي يتسبب في حريق محل بالمعمورة في الإسكندرية

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شهدت منطقة المعمورة البلد شرقي محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حريق هائل داخل محل أدوات كهربائية، وذلك نتيجة حدوث ماس كهربائي، دون إصابات.



تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يُفيد نشوب حريق داخل محل أدوات كهربائية كائن بشارع 25 بمنطقة المعمورة البلد دائرة القسم.



وعلى الفور انتقل ضباط القسم وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث إصابات.



وكشفت التحريات الأولية أن السبب وراء الحريق، حدوث ماس كهربائي مما أدى إلى اشتعال النيران، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.