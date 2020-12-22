ضبط شخص لقيامه بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة

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تمكنت مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص، لقيامه بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بالعقار المشار إليه) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بمدخل العقار بالطابق الأرضى، وعثر بداخله على حفرة (قطرها 3 متر بعمق 3 متر) ووجود ممر بنهاية الحفرة بطول (5 متر) وأدوات التنقيب وبمواجهته إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالإشتراك مع مالك العقار (عاطل - مقيم بدائرة القسم).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

