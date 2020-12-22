مد أجل النطق بالحكم على 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4" لـ 29 ديسمبر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements




قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة مد أجل النطق بالحكم في محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.. لجلسة 29 ديسمبر الجاري لعدم حضور هيئة المحكمة



كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.


كشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.



وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.


أخبار تهمك

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ يوم

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ يوم

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك يكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

10:15 ص

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

07:56 ص

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

09:44 ص

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز