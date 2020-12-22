رئيس جهاز "دمياط الجديدة" يتفقد أعمال تنفيذ الموقف الغربي لسيارات الأجرة بالمدينة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
الفجر
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حملات لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمدينة بالتعاون مع الجهات المعنية

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية أعمال تنفيذ الموقف الغربى لسيارات الأجرة شمال جامعة دمياط، بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد رجب، أنَّ مشروع الموقف الغربي لسيارات الأجرة شمال الجامعة، مقام علي مساحة 4.8 فدان، ويتكون من (مظلات سيارات ميكروباص - مظلات سيارات ميني باص - مظلات ركاب - محال تجارية - مبني إدارى – مسجد).

وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، على مسئولى الشركة المنفذة للمشروع بسرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية في أعمال التشطيبات وفي التوقيتات المحددة، مشيرًا إلى أن الجولة تأتى في إطار المتابعة اليومية والمرور الدوري علي الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات مدينة دمياط الجديدة للانتهاء من تنفيذها فى المواعيد المقررة وبكفاءة وجودة عالية فى التنفيذ.

وفى سياق متصل، صرح المهندس محمد رجب، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمناطق متفرقة بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، كما تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين.

وأضاف رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار جهود الجهاز للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتى تسئ إلى المظهر الجمالي، مؤكدًا استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية.

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