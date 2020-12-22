ضبط مالك مصنع لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر بالمطرية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع لتعبئة زيت الزيتون - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (زيت الزيتون) مجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية (مقلدة) بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعةوعثر بداخل المصنع على الآتى: كمية قدرها ( 4،200 طن ) زيت زيتون، عدد ( 2200 ) زجاجة مُعدة للتعبئة.

وجميع المضبوطات مجهولة المصدر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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