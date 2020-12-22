لمنع تفشي كورونا.. غلق المنشئات المخالفة للإجراءات الاحترازية 3 أيام في قنا



وتابع أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بغلق المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمدة ( 3 ) ايام مع الاعلان عن اسباب الغلق وهى عدم اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس.



وأشار الى التنسيق مع مديرية الامن بتكثيف الحملات على المنشآت للتأكد من اتباعها كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس واعطاء رسالة قوية بمدى حرص الدولة على تطبيق هذه الاجراءات حفاظا على صحة وارواح المواطنين.



يأتي ذلك بناء على تعليمات الوزير المحافظ وايماء الى الكتاب الدوري رقم ( 351 ) لسنة 2020 للمحافظين والوارد من وزارة التنمية المحلية بشان الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد والموقف الحالي في هذا الشأن.



أعلن عبد اللاه خبير، رئيس مجلس مدينة نجع حمادي بقنا، أنه بناء على قرار الوزير المحافظ رقم ( 430 ) لسنة 2020، سيتم التشديد على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة والسكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي والأجرة.