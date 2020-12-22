رئيس جهاز الشروق: جارٍ تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطرق ورفع كفاءة تنسيق الموقع العام بالحي الخامس

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الغيطى: تغيير (520) كشاف إنارة صوديوم لـ"ليد" بمنطقة إسكان المستقبل والطريق الفاصل بين مناطق العمارات وإسكان الشباب بالمدينة



صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية ورفع كفاءة تنسيق الموقع بالحى الخامس بالمدينة، حيث استهدفت الأعمال الطرق الأكثر كثافة داخل الحى بإجمالى 10000م2 وبنسبة تنفيذ تعدت (60%)، وذلك فى إطار سعى جهاز مدينة الشروق لرفع كفاءة الطرق داخل الأحياء السكنية، للتيسير على المواطنين بالإنتقال بكل يسر بين الأحياء المختلفة.



وأوضح رئيس الجهاز، أن الأعمال التى تم إنجازها بالمشروع تضمنت تنفيذ أرصفة (خرسانية ممسوسة وديكورية) مدعمة بفواصل التمدد، للحفاظ على سطح الرصيف، بجانب تنفيذ (27) بلاعة مطر تغطى أنحاء الحى، وذلك بنسبة تنفيذ للأعمال تخطت 90%، مؤكدًا أنه تم تكثيف فرق العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروع.



وفى سياق متصل، أشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أنه تم إستئناف أعمال تغيير كشافات الإنارة الصوديوم إلى كشافات ليد بالقطاع الشرقى بالمحاور والطرق بين مناطق العمارات، مع إستخدام الكشافات لرفع مستوى الإنارة بالمدينة.



وقال: استهدفت الأعمال الحالية تغيير (520) كشافا، وهى (287) كشافا بمنطقة إسكان المستقبل و(233) كشافا بالطريق الفاصل بين مناطق العمارات وإسكان الشباب، مضيفًا أن ذلك يأتى فى إطار خطة الجهاز للمساهمة فى توفير الطاقة ورفع مستوى الإنارة.