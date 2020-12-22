الأرصاد: درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي.. وتابعوا النشرات الجوية (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس دافىء على مدار اليوم.

وأشارت "شاكر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى ان درجات الحرارة تنخفض ليلا على مختلف الأنحاء، لافتة إلى ان درجة الحرارة على كاترين تصل ليلا إلى 4 درجات مئوية، وذلك بسبب طبيعتها الجبلية.

وأوضحت أن مستوى الرؤية ينخفض صباحا على الطرق بسبب الشبورة المائية، مضيفة أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ.

وأضافت أن البحرين الأحمر والمتوسط في حالة اعتدال تام، ولكن منطقة خليج السويس تشهد اضطراب في الأمواج، مناشدة المواطنين متابعة النشرات الجوية أول بأول لمعرفة حالة الطقس.

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