ضبط 3777 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (3777) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3846) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة أبرزها (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية منافع الرى والصرف) عن ضبط (31) قضية متنوعة.

وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (2) قضية.

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1158) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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