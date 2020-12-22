وزير الري يُكرم عدد من مسئولى المخازن بهيئة الصرف لمجهوداتهم فى تخزين كافة البيانات على المنظومة الرقمية للمخازن بالهيئة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
الفجر
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فى إطار متابعة مجهودات الوزارة فى مجال الحوكمة والميكنة والرقمنة، والاستعدادات الجارية للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.. إستقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مدير عام الصيانة والورش والمركبات بهيئة الصرف، ومديرى وأمناء مخازن الصرف لتكريم سيادتهم على مجهوداتهم لتشغيل منظومة المخازن بهيئة الصرف، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط قام بإنشاء مجموعة من التطبيقات التى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة، ومنها منظومة لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة لعدد (408) مخزن على مستوى الجمهورية لتوفير المعلومات الدقيقة لعدد (450) مستخدم على مستوى جميع جهات الوزارة، كما وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة تطوير هذه المنظومة وتحديث البيانات اللازمة لها بما يُمكن متخذى القرار من الاستفادة بها على الوجه الأمثل.

والجدير بالذكر أنه وفي ضوء مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمى.. فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها، كما تم وبمجهودات مهندسى الوزارة إنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، ومتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة"، وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.

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