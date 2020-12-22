تحركات ترامب للانقلاب على نتيجة الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

لا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، يخطط للانقلاب على نتيجة الانتخابات، رغم تأهل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، بحصوله على الأصوات المطلوبة بالمجمع الانتخابي.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تحركات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للانقلاب على نتيجة الانتخابات.

جو بايدن رئيسًا رسميًا
تأهل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصوله على الأصوات المطلوبة بالمجمع الانتخابي، حيث تحددت النتيجة النهائية في 14 ديسمبر الجاري.

تحركات ترامب للانقلاب
ورغم ذلك، لم تتوقف تحركات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، للانقلاب على نتيجة الانتخابات الأمريكية، حيث يقول مسئولون كبار وأشخاص مقربين من الرئيس، إن ترامب سوف يقاوم للنهاية رافضًا الاعتراف العلني بالهزيمة، وربما يقوم بقلب الأمور بشكل درامي غير مسبوق، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وذكر مسئول لم يكشف عن هويته، أنه "لا أحد متأكد إلى أين يتجه ترامب، فلا يزال أمام الرئيس شهر آخر، وربما يفعل خلال هذا الشهر ما لا يحمد عقباه، بالاعتماد على آراء بعض مستشاريه الذين يرددون مزاعمه حول تزوير الانتخابات أو يبدو موقفهم مؤيدًا له، مبتعدًا عن صوت العقل لمستشاريه الآخرين".

بحث نشر الجيش
وبحث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، إمكانية نشر قوات من الجيش الأمريكي للانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي خسرها لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، حسبما ذكرت مجلة "فوربس".

احتجاجات رافضة للانتخابات
وضمن تحركاته، التحريض على الاحتجاجات، حيث شهدت عدة مدن أمريكية مظاهرات من أنصار دونالد ترامب رفضًا لنتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة تخللتها أعمال عنف وصدامات مع المعارضين وعناصر الشرطة.

ونظمت احتجاجات أيضًا في مدن أخرى في شتى أنحاء الولايات المتحدة بما في ذلك أتلانتا بجورجيا وهي ولاية أخرى سعت فيها حملة ترامب إلى إبطال فوز بايدن في الانتخابات وفي موبايل بألاباما.

كما شارك نحو مئتي فرد من أعضاء جماعة "براود بويز" اليمينية التي تميل للعنف في مسيرة قرب فندق ترامب في واشنطن، وكان كثير من أعضائها يرتدون ملابس عسكرية مموهة وسترات وخوذات.

أخبار تهمك

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ يوم

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 17 ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

نجم الزمالك يكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

10:15 ص

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

07:56 ص

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

09:44 ص

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز