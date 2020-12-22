تحركات ترامب للانقلاب على نتيجة الانتخابات الأمريكية

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لا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، يخطط للانقلاب على نتيجة الانتخابات، رغم تأهل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، بحصوله على الأصوات المطلوبة بالمجمع الانتخابي.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تحركات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للانقلاب على نتيجة الانتخابات.



جو بايدن رئيسًا رسميًا

تأهل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصوله على الأصوات المطلوبة بالمجمع الانتخابي، حيث تحددت النتيجة النهائية في 14 ديسمبر الجاري.



تحركات ترامب للانقلاب

ورغم ذلك، لم تتوقف تحركات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، للانقلاب على نتيجة الانتخابات الأمريكية، حيث يقول مسئولون كبار وأشخاص مقربين من الرئيس، إن ترامب سوف يقاوم للنهاية رافضًا الاعتراف العلني بالهزيمة، وربما يقوم بقلب الأمور بشكل درامي غير مسبوق، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وذكر مسئول لم يكشف عن هويته، أنه "لا أحد متأكد إلى أين يتجه ترامب، فلا يزال أمام الرئيس شهر آخر، وربما يفعل خلال هذا الشهر ما لا يحمد عقباه، بالاعتماد على آراء بعض مستشاريه الذين يرددون مزاعمه حول تزوير الانتخابات أو يبدو موقفهم مؤيدًا له، مبتعدًا عن صوت العقل لمستشاريه الآخرين".



بحث نشر الجيش

وبحث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، إمكانية نشر قوات من الجيش الأمريكي للانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي خسرها لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، حسبما ذكرت مجلة "فوربس".



احتجاجات رافضة للانتخابات

وضمن تحركاته، التحريض على الاحتجاجات، حيث شهدت عدة مدن أمريكية مظاهرات من أنصار دونالد ترامب رفضًا لنتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة تخللتها أعمال عنف وصدامات مع المعارضين وعناصر الشرطة.



ونظمت احتجاجات أيضًا في مدن أخرى في شتى أنحاء الولايات المتحدة بما في ذلك أتلانتا بجورجيا وهي ولاية أخرى سعت فيها حملة ترامب إلى إبطال فوز بايدن في الانتخابات وفي موبايل بألاباما.



كما شارك نحو مئتي فرد من أعضاء جماعة "براود بويز" اليمينية التي تميل للعنف في مسيرة قرب فندق ترامب في واشنطن، وكان كثير من أعضائها يرتدون ملابس عسكرية مموهة وسترات وخوذات.