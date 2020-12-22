ضبط عامل لإتجاره في المواد المخدرة وحيازته لسلاح ناري بسوهاج

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت مباحث مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج، من ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا - "له معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه حال إستقلاله سيارة نقل "مُبلغ بسرقتها"، وعثر بحوزته على (بندقية آلية وعدد من الطلقات - كمية من مخدرى "الهيروين – الشابو" - ميزان حساس - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والسيارة للتنقل بها، والهاتف المحمول للإتصال عملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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