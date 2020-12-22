محيي إسماعيل يكشف عن سبب رفضه للعمل مع الزعيم

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كشف الفنان محيي إسماعيل عن سبب رفضه للعمل مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام"، مُضيفًا :" عندما عرض عليّ العمل مع عادل أمام في عفاريت عدلي علام، قلت عادل يكلمني الأول، ورفضت المشاركة ولكنه لم يتصل بي، وتبين أنه كان بيتكرّم في تونس".



وقال محيى إسماعيل، خلال استضافته في برنامج "صحابة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس:"أنا راجل عملت أعمال كويسة ولها قيمة، وعمري ما عملت أفلام درجة تانية، واجتهدت كتير أوي، واتعرضت عليّ أعمال ومسلسلات ورفضتها وبقول واللي عايزني يجيبني في السينما مش مسلسلات وفلسفتي في الحياة خلى اتجاهك ناحية وخد الحياة ناحية تانية".



وتحدث محيي إسماعيل عن الأكل الغريبة التي تناولها في حياته، مُضيفًا: "أكلت قواقع في فرنسا وكان عازمني عليها فاروق حسني، وأكلت ضفادع وبعد ما أكلتها قولتلهم دي عصافير بس كانت مقرمشة وحلوة، وأغرب حاجة كلتها كانت بيض بالعجوة".