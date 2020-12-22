ضبط شخصين لتكوينهما تشكيلاً عصابيًا للنصب على المواطنين بالقاهرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين (مسئول شركة للخدمات المتكاملة، وآخر يحمل جنسية أجنبية)وبحوزة الأول (كارنيه بإسمه منسوب صدوره لإحدى الجهات ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مزور")لتكوينهما تشكيلًا عصابيا ًتخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى إستثمارها فى مجال العمالة وتوريد المواد الغذائية بالشركة محل عمل أحد المتهمَين، وتهربهما من سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها، وأقرا بإرتكابهما عدد 6 وقائع نصب بذات الأسلوب.

وبمناقشة المتهم الأول أقر بتحصله على الكارنيه المزور من أحد الأشخاص، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أن "له معلومات جنائية" وعُثر بمسكنه على (عدد من الكارنيهات والشهادات منسوبين لجهات مختلفة "مزورين" - طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار).

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى أعمال النصب والإحتيال على المواطنين وحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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