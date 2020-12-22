ضبط ٦٠٩٣ مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ٦٠٩٣ مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:


(٢٤٧١) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٢٩٣) مخالفة السير بدون تراخيص ٢) دراجات نارية مخالفة، و(٥٤) مخالفة موقف عشوائى، و(٤٤) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

نشرة مرور "الفجر": انتظام الحركة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.


وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.


وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

أخبار تهمك

نجم الزمالك يكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ يوم

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 17 ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 12 ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

10:15 ص

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

07:56 ص

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

09:44 ص

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز