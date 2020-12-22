"الأسرة الواحدة".. استشاري مناعة يكشف تفاصيل جديدة عن الإصابات بالكورونا (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن معظم الفيروسات التنفسية بما فيهم الفيروسات التاجية ومنها كورونا والأنفلونزا من طبيعتها التحول، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا معرض أن يحدث له تحور جيني.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، أن مشكلة السلالة الجديدة من كورونا أنها بالفعل أكثر قدرة على الانتشار، موضحًا أن الإصابات الآن في العالم ومصر يطلق عليها الأسرة الواحدة.

وأشار إلى أن فيروس كورونا الجديد أكثر قدرة على الانتشار، خاصةً على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن المصابين في الأسرة الواحدة يينهم بها تفاوت في الأعراض، حيث يوجد أشخاص أعراض بسيطة وآخرون يحملوا أعراض شديدة.

وأكد أن الحل حتى الآن للوقاية هي الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، متابعًا: "الكمامة هي أسلوب حياة في الفترة القادمة".

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