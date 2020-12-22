كشف ملابسات اختلاق واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الدقهلية، من كشف ملابسات إختلاق واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية.



تبلغ لقسم شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من (مقاول- مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر).. بغياب نجله عن المنزل، وتلقيه إتصال هاتفى من مجهول "من هاتف نجله" أبلغه خلاله بتواجد نجله صحبته وطلب منه "مبلغ مالى" كفدية لإطلاق سراحه.



تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن العثور على المُبلغ بغيابه بإحدى الطرق الزراعية المتاخمة لمنطقة سكنه ممزق الملابس ومصاب بجروح وسحجات، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بدائرة القسم إستوقفه مجهولان تعدى عليه أحدهما بسلاح أبيض "مطواه"، والآخر بقطعة حجرية على رأسه مُحدثين إصابته وقاما بإقتياده لداخل مركبة "توك توك" قيادة سائق وإصطحبوه إلى إحدى الشقق وأضاف بقيامهم بتركه بمكان العثور عليه، والإستيلاء على هاتفه المحمول عقب علمهم بقيام والده بالإبلاغ عن الواقعة.



كما توصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ بغيابة وقيامه بإفتعال واقعة إختطافه بالإشتراك مع ثلاثة من أصدقائه، وذلك لإبتزاز والده والتحصل منه على مبلغ الفدية وإقتسامه فيما بينهم، حيث قاموا بالتوجه لمحل إقامة أحد المتهمين والإتصال بالمُبلِغ من هاتف نجله ومساومته على دفع مبلغ الفدية مقابل إطلاق سراحه وعقب علمهم بقيام والده بالإبلاغ عن الواقعة، قام إثنين من المتهمين بإحداث إصابة المُبلغ بغيابه "على خلاف الحقيقة"، وإحتفاظ أحدهم بهاتف المحمول والتوجه لمنطقة العثور عليه عقب إتفاقهم على ذلك لإيهام والده بصحة واقعة إختطافه وسرقة هاتفه.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (هاتف المبلغ بغيابه - سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المبلغ بغيابه أيدوها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



