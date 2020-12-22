محمود العسيلي يشكك في لقاح كورونا ويتحدث عن السلالة الجديدة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شكك الفنان محمود العسيلي في لقاح كورونا متحدثاً عن السلالة الجديدة.

وكتب العسيلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: مش غريبة شويتين إن أول دولة تبتدي عمليات التطعيم اللي هي بريطانيا يقوم طالعلها بقدرة قادر كورونا ، بيحور ومتحول ومتحول بيعدي أسرع 70 مرة من كورونا العادي.

والجدير ذكره أن كليب "اختراع" للفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، حقق 23 مليون مشاهدة فور طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

تعد أغنية "اختراع" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.

أغنية "اختراع" لتامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم "تامر" الجديد، والذي يحمل اسم "خليك فولاذي" وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

أخبار تهمك

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 17 ساعة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 19 ساعة

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ يوم

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

نجم الزمالك يكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

10:15 ص

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

07:56 ص

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

09:44 ص

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز