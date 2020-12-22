وائل جسار يشارك في تحدي أغنية محسود.. وعمرو دياب يُعلق:" إحساس عالي وعظمة كالعادة"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أشاد الفنان عمرو دياب بأداء صديقه المطرب وائل جسار، بعدما قام بغناء أغنيته الجديدة "محسود"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

قام عمرو دياب بإعادة نشر الفيديو الخاص بالفنان وائل جسار، وعلق عليه قائلاً: "الله الله يا وائل إحساس عالي وعظمة كالعادة".

نشر الفنان وائل جسار صورة لإشادة عمرو دياب به، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا: "حبيبي يا عمرو يا هضبة ويا اخويا انت دايما معودنا على الحاجات الحلوة زي قلبك النظيف".

أغنية"محسود" من كلمان تركي آل الشيخ، ألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيتم طرحه قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".

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