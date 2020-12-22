اليوم .. مباريات مرتقبة لدسوق وسيدي سالم وسمنود وعثماسون بالقسم الثالث

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
نيرمين خضر
Advertisements
يقام في الثانية والنصف من عصر اليوم الثلاثاء، مباريات مرتقبة بالمجموعة الثامنة، من منافسات مسابقة دوري القسم الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي في تلك الجولة المثيرة كلاً من :

1- الزعفران مع الحامول

يخوض فريق الزعفران صاحب المركز الأخير، بدون نقاط، لقاء مرتقب مع فريق الحامول صاحب المركز الثاني عشر برصيد نقطتين.

2- م ش كوم حماده مع سبورتنج كاسل

وفي موقعة كروية منتظرة، يخوض فريق مركز شباب كوم حماده مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيرة فريق سبورتنج كاسل، حيث يملك كوم حماده 7 نقاط بالمركز الثاني، بينما رصيد سبورتنج كاسل 6 نقاط، بالمركز السابع.

3- دسوق مع اتحاد بسيون

يستضيف ملعب دسوق، مباراة فريق نادي دسوق مع نظيرة فريق اتحاد بسيون، في مواجهة متكافئة، ويبحث كلاهما عن تحقيق الفوز لحصد ثلاث نقاط هامة.


ترتيب المجموعة الثامنة

1- صيد المحلة 9 نقاط
2- شباب كوم حماده 7 نقاط
3- بلطيم 7 نقاط
7- سبورتنج كاسل 6 نقاط
4- عثماسون 4 نقاط
6- شباس الشهداء 4 نقاط
5- سيدي سالم 4 نقاط
9- سمنود 4 نقاط
8- سيدي غازي 4 نقاط
10- الحنفي 4 نقاط
14- كوم حماده 3 نقاط
11- الحامول نقطتين
16- مطوبس نقطة وحيدة
12- دسوق نقطة وحيدة
13- اتحاد بسيون بلا نقاط
15- الزعفران بلا نقاط

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ حوالي 4 ساعات

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ ساعة و 6 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ يوم

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

09:44 ص

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

10:15 ص

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

07:56 ص

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز