اليوم .. مباريات مرتقبة لدسوق وسيدي سالم وسمنود وعثماسون بالقسم الثالث

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يقام في الثانية والنصف من عصر اليوم الثلاثاء، مباريات مرتقبة بالمجموعة الثامنة، من منافسات مسابقة دوري القسم الثالث.



ومن المقرر أن يلتقي في تلك الجولة المثيرة كلاً من :



1- الزعفران مع الحامول



يخوض فريق الزعفران صاحب المركز الأخير، بدون نقاط، لقاء مرتقب مع فريق الحامول صاحب المركز الثاني عشر برصيد نقطتين.



2- م ش كوم حماده مع سبورتنج كاسل



وفي موقعة كروية منتظرة، يخوض فريق مركز شباب كوم حماده مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيرة فريق سبورتنج كاسل، حيث يملك كوم حماده 7 نقاط بالمركز الثاني، بينما رصيد سبورتنج كاسل 6 نقاط، بالمركز السابع.



3- دسوق مع اتحاد بسيون



يستضيف ملعب دسوق، مباراة فريق نادي دسوق مع نظيرة فريق اتحاد بسيون، في مواجهة متكافئة، ويبحث كلاهما عن تحقيق الفوز لحصد ثلاث نقاط هامة.





ترتيب المجموعة الثامنة



1- صيد المحلة 9 نقاط

2- شباب كوم حماده 7 نقاط

3- بلطيم 7 نقاط

7- سبورتنج كاسل 6 نقاط

4- عثماسون 4 نقاط

6- شباس الشهداء 4 نقاط

5- سيدي سالم 4 نقاط

9- سمنود 4 نقاط

8- سيدي غازي 4 نقاط

10- الحنفي 4 نقاط

14- كوم حماده 3 نقاط

11- الحامول نقطتين

16- مطوبس نقطة وحيدة

12- دسوق نقطة وحيدة

13- اتحاد بسيون بلا نقاط

15- الزعفران بلا نقاط