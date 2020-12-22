إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل ٥٧٣٢ سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إرتداء السائقين الكمامات الواقية، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة،عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (٥٧٣٢) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.


جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

تم إتخاذ الإجراءات القانونيةوجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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