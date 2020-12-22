الدوري البرازيلي.. كورينثيانز يفوز على جوياس بثنائية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
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حقق فريق كورينثيانز باوليستا فوز 2 / 1 على ضيفه جوياس صباح الثلاثاء ببطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

ارتفع رصيد كورينثيانز، الذي حقق انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 36 نقطة في المركز التاسع بترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد جوياس عند 20 نقطة، ليظل قابعا في ذيل الترتيب.

بادر جوياس بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع فرنانداو في الدقيقة الثالثة، لكن سرعان ما أدرك كورينثيانز التعادل عبر لاعبه جوستافو موسكويتو في الدقيقة 14، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

في الشوط الثاني، أحرز المهاجم المخضرم جو الفيس دي اسيس الهدف الثاني لمصلحة كورينثيانز في الدقيقة 51، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

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