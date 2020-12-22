تربية رياضية للبنات بالإسكندرية تنظم سوق خيري للطالبات والعاملين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، افتتحت الدكتورة مها أمين عميد كلية التربية الرياضية للبنات، والدكتورة نيفين زيدان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السوق الخيري للطالبات والعاملين، وذلك بمقر الكلية ضمن إجراءات احترازية مشددة، وبحضور وكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مها أمين عميد الكلية، أن هذا المعرض يأتي في إطار حرص الكلية على القيام بدورها المجتمعي، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لبناتها من الطالبات، وأضافت أن المعرض تضمن عرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطالبات بشكل مجانى.

وأشارت الدكتورة نيفين زيدان وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن السوق الخيري يضم كمية كبيرة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية والتي يتم تقديمها بشكل مجانى للعاملين والطالبات بالكلية وذلك إيمانا بدور الكلية في خدمة المجتمع وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد إحتياجات الطالبات والعاملين بالكلية.

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