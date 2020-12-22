الخارجية الروسية تستدعي سفرا ألمانيا والسويد وفرنسا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
وكالات
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استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، سفراء ألمانيا والسويد وفرنسا، بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو بسبب تسميم المعارف نافالني.

 

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مسؤولين روس كبار، بالتورط في محاولة تسميم المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني.

 

ورجح "بومبيو"، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن يكون تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني تمّ بأمر من "مسؤولين روس كبار".

 

يأتي ذلك فيما، أعلن أن المعارض الروسي ،الذي تقول ألمانيا إنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، استفاق من غيبوبة مستحثة طبيا وفصل عن جهاز التنفس الاصطناعي، وفق ما أفاد المستشفى الألماني حيث يتلقى العلاج.

 

وقال مستشفى شاريتيه في بيان "إنه يستجيب للمحفزات اللفظية"، مشيرا إلى أن حالة نافالني البالغ 44 عاما "تحسنت".

 

رغم ذلك، قال المستشفى إن من السابق لأوانه تحديد التأثير الطويل الأمد لعملية التسميم.

 

والجمعة 21 أغسطس، سمح الأطباء الروس بسفر المعارض أليكسي نافالني للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بتسمم محتمل.

 

 

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