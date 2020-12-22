عاجل .. إنقطاع المياه عن عدد من المناطق بداية من الساعة 8 مساء

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
انقطاع المياه
انقطاع المياه
أحمد الشيخ
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كشف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى أنه نظرا لقيامه بأعمال صيانة  برافع 2 عكرة، الأمر الذي يترتب عليه قطع مياه الشرب على بعض المناطق بمدينة القاهرة الجديدة من الساعه الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 ،وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر غدٍ الاربعاء الموافق 23/12/2020.


وأضافت شركة مياه الشرب، أن المناطق التى ستنقطع عنها المياه هي:  المستثمرين الجنوبية/  العائلي / المنطقة الصناعية/ جاردينيا/لاروا/ الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية/ النرجس كاملة/ اللوتس/ الأيقونة/ اسكان الجامعة الأمريكية/ الرحاب 2/ مدينتى/التمر حنة/ الاندلس/ دار مصر الاندلس والقرنفل/ أرض الجمعيات/ القطاع الثالث والرابع من مركز  المدينة.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة: يوجد سيارات مياه تابعة لجهاز المدينة عند الطلب، وبرجاء الاتصال بالرقم15100 فى حالة احتياج السيارة.


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انقطاع المياه عن مناطق القاهرة الجديدة انقطاع المياه القاهرة الجديدة

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