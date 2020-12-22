عاجل .. إنقطاع المياه عن عدد من المناطق بداية من الساعة 8 مساء

كشف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى أنه نظرا لقيامه بأعمال صيانة برافع 2 عكرة، الأمر الذي يترتب عليه قطع مياه الشرب على بعض المناطق بمدينة القاهرة الجديدة من الساعه الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 ،وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر غدٍ الاربعاء الموافق 23/12/2020.





وأضافت شركة مياه الشرب، أن المناطق التى ستنقطع عنها المياه هي: المستثمرين الجنوبية/ العائلي / المنطقة الصناعية/ جاردينيا/لاروا/ الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية/ النرجس كاملة/ اللوتس/ الأيقونة/ اسكان الجامعة الأمريكية/ الرحاب 2/ مدينتى/التمر حنة/ الاندلس/ دار مصر الاندلس والقرنفل/ أرض الجمعيات/ القطاع الثالث والرابع من مركز المدينة.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة: يوجد سيارات مياه تابعة لجهاز المدينة عند الطلب، وبرجاء الاتصال بالرقم15100 فى حالة احتياج السيارة.