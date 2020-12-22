أوس أوس برفقة حماقي في أحدث ظهور بإنستجرام

Advertisements

شارك نجم مسرح مصر جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر أوس أوس بالصورة برفقة الفنان حماقي وذلك من إحدى الحفلات ، وعلق على الصورة قائلاً:" حماقي".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، الدرامية مسلسل"اتنين في الصندوق"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، بطولة حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.