رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير موريتانيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، السفير ودادى ولد سيد هيبه سفير موريتانيا بالقاهرة، والدكتور المختار الجيلانى الملحق الثقافي بالسفارة الموريتانية، بهدف توطيد أواصر التعاون وزيادة التبادل الثقافي والأكاديمي والعلمي بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور ابراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية.

وأكد الدكتور قنصوة في بداية اللقاء على عمق العلاقات المصرية الموريتانية لاسيما فى مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها، كما رحب باستقبال طلاب من موريتانيا للدراسة بجميع التخصصات بجامعة الإسكندرية باللغة العربية واللغة الفرنسية، وقد تم مناقشة زيادة المنح الدراسية للطلاب الموريتانيين بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، كما تم مناقشة الصعوبات التى تواجه الطلاب الموريتانيين الدارسين بالجامعة وسبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

كما أكد السفير على حرص طلاب بلاده على الدراسة بالجامعات المصرية ولاسيما جامعة الإسكندرية، نظرا لتميزها ببنية أكاديمية متميزة تتفرد بها عن نظراءها، وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون واستيعاب عدد أكبر من الطلاب الموريتانيين الراغبين فى الدراسة بجامعة الإسكندرية.

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