البطوطي: السياحة الداخلية تعتبر الدرع الواقي للدولة المصرية (فيديو)

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قال وليد البطوطى، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن الاستثمار فى المحميات الطبيعية من قبل الدولة يعد إضافة مهمة للنهوض بالسياحة، مشيرا إلى أن التعاون بين الوزارات والحكومة كفريق واحد ينتج عنه تحقيق إنجازات مهمة، حيث أن السياحة البيئية مهمة جدا ولها محبيها على مستوى العالم.



وأضاف وليد البطوطى، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، أنه مع انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم هناك فرصة لرفع كفاءة المناطق خاصة المحميات الطبيعية، حتى عندما يبدأ الفتح من جديد يكون هناك تنوع فى المنتج الذى يتم تقديمه فى السياحة.



وأكد المستشار وليد البطوطي، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتأهيل العنصر البشرى بالمحميات الطبيعية، لافتا إلى أن السياحة البيئية مستهدفة من جميع دول العالم ولها محبون كثيرون.



وأشار إلى أنه السياحة البيئية توجد فى محافظات الساحل الشرقى وجنوب سيناء والبحر الأحمر والصحراء الغربية بالفيوم والواحات، مؤكدًا أن مصر مليئة بالمحميات الطبيعية يمكن الاستفادة منها، كما أن السياحة الداخلية تعتبر الدرع الواقى للدولة المصرية.

