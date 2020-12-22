موعد مباراة ميلان ولاتسيو فى الدوري الإيطالي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
ميلان
ميلان
علي ماهر حلمي
Advertisements
يلاقي غدا الأربعاء نادي ميلان نظيره نادي لاتسيو ضمن منافست بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على ملعب سان سيرو جيوزيبي مياتزا الدولي بمدينة ميلانو.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقام المباراة بين الفريقين فى أمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميلان ولاتسيو رياضة الدوري الايطالي الممتاز اخبار الرياضة

أخبار تهمك

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نجم الزمالك يكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 19 ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

10:15 ص

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

07:56 ص

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

09:44 ص

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز