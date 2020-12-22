موعد مباراة ميلان ولاتسيو فى الدوري الإيطالي

يلاقي غدا الأربعاء نادي ميلان نظيره نادي لاتسيو ضمن منافست بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على ملعب سان سيرو جيوزيبي مياتزا الدولي بمدينة ميلانو.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وتقام المباراة بين الفريقين فى أمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء المقبل.



