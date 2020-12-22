بفستان سواريه.. ميريهان حسين تشعل إنستجرام بصورة جديدة عبر إنستجرام

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شاركت الفنانة ميريهان حسين جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ميريهان فيها بفستان سواريه قصير باللون الفصي ، وعلقت على الصورة وكتبت : أنت سيد مصيرك ، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها ومن أبرز التعليقات قمر وجميلة من يومك.

يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

أخبار تهمك

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ ساعة و 6 دقيقة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 12 ساعة

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

09:44 ص

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

10:15 ص

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

07:56 ص

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز