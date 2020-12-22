بفستان سواريه.. ميريهان حسين تشعل إنستجرام بصورة جديدة عبر إنستجرام

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شاركت الفنانة ميريهان حسين جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ميريهان فيها بفستان سواريه قصير باللون الفصي ، وعلقت على الصورة وكتبت : أنت سيد مصيرك ، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها ومن أبرز التعليقات قمر وجميلة من يومك.



يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.