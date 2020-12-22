محيي إسماعيل يكشف عن سبب تفصيله لبيجاما على هيئة بطانية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أوضح الفنان محيي إسماعيل أنه تعرض لعملية لنصب من قبل الناشرين في مصر، مما دفعه يتجه لنشر كتبه في الخارج، وأن يحصل من ذلك على 25 ألف جنيه شهريًا.

وكشف محيي إسماعيل خلال حلوله ضيفًا في برنامج "صاحبة السعادة"مع الفنانة إسعاد يونس عن
سبب إرتدائه بطانية على هيئة بيجامة نوم، مُضيفًا: "وأنا قاعد فجأة قلت الشهر الجاي هيبقى تلج، كلمت الترزي قولتله عندي بطانيتين عايز أفصلهم، أنا قلت البطانية ألبسها وأنا مُبهر".

وأشار محيي إسماعيل إلى إنه شخص "يوجي" بمعنى أنه يمكنه الاستغناء عن أي شئ، مُشيرًا إلى أنه طموح ويحب النجاح منذ صغره، مُضيفًا :"أنا شخص يوجي، واليوجا مش مسألة حركات، أستطيع أن أتحكم في أشياء كثيرة جدًا، والإنسان لابد أن يكون مستغني ومنسجم مع نفسه على الرغم من الصعوبات، أنا منذ صغري عندي طموح ولا أتنازل عنها ودايمًا أحط قدامي الرسول، أكتر واحد بيجيله إغراءات وبيرفض، ومبقتش أحب المسلسلات".

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