نابولي يؤكد رحيل نجمه في الميركاتو الشتوي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
نابولي
نابولي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن كريستيانو جينتولي المدير الرياضي لنابولي الإيطالي أكد أن أحد نجوم الفريق سيرحل عن صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا بأن نابولي استبعد البولندي أركاديوز ميليك من حسابات الفريق منذ بداية الموسم الحالي، حيث لا يدخل النجم البولندي في قائمة الفريق الإيطالي لأي مباراة بسبب خلاف على العقد.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن أركاديوز ميليك كان قريبًا من الرحيل إلى صفوف يوفنتوس أو إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يحسم قراره بالاستمرار في نابولي.

وقال جينتولي في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت إيطاليا:"فترة الانتقالات قضية تشغل الجميع، نتمتع بوجود مهاجم ترغب العديد من الأندية في ضمه لذلك سننتظر ونرى ما سيحدث".

واختتم جينتولي تصريحاته قائلاً:"أركاديوز ميليك يرغب في الرحيل واللعب حتى يكون مستعدًا لبطولة أمم أوروبا، نحن نمتلك فريقًا كاملاً، لذلك سنبيع لاعبين فقط، يمكن أن يكون الأمر يدور حول ميليك ولورينتي".

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