تراجع هامشي لمؤشر سوق البحرين مع بداية التعاملات

استهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.02% خاسرًا 0.26 نقطة ليصل إلى مستوى 1492.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 232.3 ألف دينار بحرينى.



