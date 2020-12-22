تراجع هامشي لمؤشر سوق البحرين مع بداية التعاملات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:26 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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استهل سوق البحرين المالى،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.02% خاسرًا 0.26 نقطة ليصل إلى مستوى 1492.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 232.3 ألف دينار بحرينى.

وهبط بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.17% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.92% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.27%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 29.77% مدفوعاً بصعود سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 9.20%.

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